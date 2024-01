Vertriebschef verlässt Remscheider Firma Führungswechsel bei Vaillant

Der Nachfolger des 50-Jährigen ist Dr. Andreas Meier. Der 55-Jährige arbeitete zuvor als „President Region Europe“ bei der BSH Hausgeräte Gruppe. Dort hat er der Pressemeldung zufolge internationale Geschäfte sowie Regionalorganisationen in Deutschland, Thailand, den USA sowie in Großbritannien geleitet. Weiter heißt es: „Zuletzt war er als Sprecher des Boards für die Region Europa der BSH Hausgeräte Gruppe verantwortlich und berichtete direkt an die Geschäftsführung des Unternehmens.“