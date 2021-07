Zahlen zur Pandemie : Verschärfung der Corona-Regeln auch in Remscheid

Verschärfung der Corona-Regeln auch in Remscheid

Remscheid Die seit Montag NRW-weit geltende Inzidenzstufe 1 bringt auch für Remscheid mit einer 7-Tage-Inzidenz von nur 6,3 eine erneute Verschärfung der Coronaschutzregeln.

Bedeutet unter anderem: generelle Maskenpflicht in Innenräumen, Kundenbegrenzung im Einzelhandel oder Rückverfolgbarkeit der Teilnehmer von Veranstaltungen. Schützen- und Volksfeste, Tagungen mit mehr als 1000 Teilnehmern und der Betrieb von Diskotheken und Clubs ist bis zum 27. August untersagt.

Wie in der vergangenen Woche von der Stadt angekündigt, hat das Impfzentrum zuletzt mit Hochdruck an der schnellen Umsetzung einer neuen Forderung des Landes gearbeitet: Auch in den lokalen Impfzentren soll künftig die Coronaschutzimpfung der 12- bis 15-Jährigen möglich sein.