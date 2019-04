Raststätte Remscheid : Verletzter Autofahrer bei Unfall auf der A1

Remscheid Ein Unfall in Höhe der Raststätte Remscheid forderte gegen 16 Uhr einen Verletzten. Während der Aufräumarbeiten kam es zu einem Stau Richtung Köln.

Bei einem Unfall auf der A1 hat sich am Dienstagnachmittag ein Fahrer verletzt. Wie die Feuerwehr mitteilte, wurde der verletzte Pkw-Fahrer mit einem Krankenwagen ins Sana-Klinikum gebracht. Das Fahrzeug fuhr Richtung Köln, als es aus bislang unbekannten Gründen von der Fahrbahn abkam und in die Leitplanken raste. Der Unfall passierte in Höhe der Raststätte Remscheid.Es zu Verkehrsbehinderungen.