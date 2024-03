Schulen in Remscheid Verkehrswacht sieht den Elterntaxi-Erlass skeptisch

Dass er sich beim Thema Straßensperrungen entgegen der Forderungen seiner Fraktion äußert, begründet der Bezirksbürgermeister so: „Ich habe mich zu dem Thema nicht in meiner Funktion als Bürgermeister oder als SPD-Mitglied geäußert, sondern als Vorsitzender der Verkehrswacht. Und in dieser Funktion kann ich durchaus eine andere Meinung haben.“