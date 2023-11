Verkehrskonzept für Remscheid Planer wollen Verkehrsraum in der Innenstadt neu verteilen

Die Umgestaltung der so genannten Rathausumfahrt ist eines der Fokusprojekte im Endbericht „Nachhaltiges Verkehrskonzept Innenstadt Remscheid“ des Dortmunder Büros, das am Donnerstag in die politische Beratung startet. Die Planer schlagen vor, die Fahrbahnbreite an der Kreuzung Hochstraße / Alleestraße zu verringern, indem sie dem motorisierten Verkehr weniger Fahrstreifen zur Verfügung stellen. Die Gehwege sollen dafür breiter und barrierefrei werden, ein neu angelegter Radstreifen für mehr Sicherheit für Radler sorgen.