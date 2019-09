Elterntaxis vor Schulen : Morgendlicher Verkehrskollaps

Remscheid Kinder werden zu oft im „Elterntaxi“ zur Schule gebracht. ACE und Eltern luden in Hasten zum Ortstermin ein.

Manche mögen es als Zeichen einer immer bequemer werdenden Gesellschaft sehen, andere als Symptom übervorsichtiger Helikoptereltern. Tatsache ist, dass vor den Schulen morgens vor Schulbeginn oft eine Art Verkehrskollaps herrscht – auch, weil sich nicht alle Eltern den Verkehrsregeln entsprechend verhalten, wenn sie ihre Kinder vor der Schule absetzen. Der Auto Club Europa (ACE) hat das zum Anlass genommen, im Rahmen der Aktion „Goodbye Elterntaxi“ am Donnerstagmorgen vor der OGGS Hasten an der Moltkestraße/Ecke Blücherstraße eine Zählung zu organisieren. „Wir wollen nicht belehren, sondern auf gefährliches Verhalten hinweisen“, sagt ACE-Kreisvorsitzender Harry Gohr.

Mit dabei sind auch Eltern des Evangelischen Kindergartens Moltkestraße, darunter Linda Lauer. „Meine Tochter ist Vorschulkind, und ich übe jetzt auch schon den Schulweg mit ihr. Ich würde sie auch alleine in die Schule schicken, aber ich habe doch Angst. Nicht wegen der Hauptverkehrsstraße – sondern wegen der unübersichtlichen Situation an der OGGS. Da ist teilweise dermaßen viel Verkehr, dass die kleinen Kinder Gefahr laufen, übersehen zu werden“, sagt die Mutter.

Jens Nettekoven (CDU) wollte wissen, wie realistisch es ist, dass solch ein Konzept auch umgesetzt werde. „Erst mal wollen wir sehen, an welchen Standorten etwas getan werden muss“, erklärte Reul-Nocke. „Buko und Schulausschuss können dann eine Prioritätenliste erstellen.“

Die Stadt will einen Förderantrag beim Land stellen. Mit den 100.000 Euro – Remscheid bewirbt sich um eine 80-prozentige Förderung – sollen alle Grundschulstandorte genau betrachtet werden. Dabei geht es um mögliche bauliche Veränderungen, aber auch um technische Einrichtungen, die die Verkehrssicherheit erhöhen. Zudem sollen Angebote erarbeitet werden, damit Eltern und Schüler die Vorteile von klimafreundlicher Mobilität kennenlernen.

Unzufrieden (mw) Der Verkehr vor Grundschulen ist ein Dauerproblem. Nicht nur die Jugendlichen der „Fridays For Future“-Bewegung sprechen sich dafür aus, sogenannte Eltern-Taxis zu verbieten. Auch die Grundschulen selbst sind mit der Situation unzufrieden. Daher haben sie eine Absichtserklärung verfasst, wie Ordnungsdezernentin Barbara Reul-Nocke (CDU) im Ausschuss für Bürger, Umwelt, Klimaschutz und Ordnung (Buko) mitteilte.

Tobias Krupp ist Vorsitzender des Elternbeirats im Kindergarten. „Wir haben die Zählung heute mitinitiiert, weil wir merken, dass hier viel rücksichts- und gedankenloses Verhalten passiert.“ Der Kindergarten wolle verschiedene Aktionen machen, um die Schwächsten im Verkehr, also die Kinder, schützen zu können. „Wir wollen Öffentlichkeit schaffen mit diesen Aktionen“, sagt Krupp.

Vom Ordnungsamt ist Christian Rothmann an die Moltkestraße gekommen. Für ihn ist die Problematik „Elterntaxi“ nicht neu: „Das haben wir praktisch an jeder Schule.“ Eine Idee seien die Eltern-Kind-Bringzonen. Damit könne man die Situation etwas entschärfen. „Aber man muss da natürlich auch auf die Interessen der Anwohner Rücksicht nehmen“, sagt Rothmann. Es bringe nichts, in Aktionismus zu verfallen.