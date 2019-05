Remscheid : Verhaltene Resonanz auf Studienangebot

In der Aula der EMA stellte die RFH ihr Studienangebot für das Wintersemester in Remscheid vor. Foto: Jürgen Moll. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Remscheid Rund 40 potenzielle Studierende kamen zum Infotag der Rheinische Fachhochschule Köln in die Aula des Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasiums. Im September startet auf dem Honsberg das Wintersemester.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Das Interesse am „Großen Studieninformationstag“ am Samstag war übersichtlich. An potenzielle Studierende aus Remscheid und rund 75 Schulen im Umkreis ging die Einladung. Etwa 40 Interessierte folgten dieser Einladung von Stadt Remscheid und Rheinischer Fachhochschule Köln (RFH). Sie verfolgten in der Aula des Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasiums der Vorstellung des Studienangebotes, das es ab September auf dem Honsberg in der ehemaligen Grundschule geben wird. Später gab es noch die Gelegenheit, ins Gespräch zu kommen.

Insgesamt drei Studiengänge gibt es zunächst am Studienort Remscheid. Sowohl bei Produktionstechnik, als auch bei Betriebswirtschaftslehre und Wirtschafsinformatik legt die Fachhochschule auf die Verknüpfung von Theorie und Praxis Wert. „Study & Work“ nennt sich das Programm, bei dem die Studierenden an zwei Tagen in der Woche bereits während des Studiums Erfahrungen im Joballtag machen. Auf diese Weise könne das Erlernte direkt in der Praxis vertieft werden. Zudem könne der Job zur Finanzierung des Studiums genutzt werden. Das sei effizienter als herkömmliche Studentenjobs, nannte RFH-Studienortkoordinator Alexander Pollack die Vorteile des Studienangebotes.

Info Bewerbungsfrist läuft bis zum 15. Juli Frist Für das kommende Wintersemester, das im September beginnt, gilt die Bewerbungsfrist 15. Juli. Bewerbung Infos zu den Voraussetzungen im Netz unter www.rfh-remscheid.de. Kosten Vollzeit monatlich 462 Euro, Teilzeit 396 Euro. Finanzierung über Bafög oder Stipendien sind möglich.

Das sei sozusagen die moderne Interpretation des „fliegend Klassenzimmers“ von Erich Kästner. Denn auch Laborarbeit sowie Exkursionen zählen zum Inhalt der Studiengänge. Einblicke, etwa in Unternehmen wie Amazon, schulen frühzeitig die Transferleistung der Theorie zur Praxis. Remscheider Unternehmen wie Gedore, Vaillant oder Hazet zählen schon zu den RFH-Kooperationspartnern.

Neben den Vollzeitstudenten im „Study & Work“-Programm, für das eine reguläre Studienzeit von sechs Semestern im Bachelor vorgesehen ist, richtet sich das Angebot auch an diejenigen, die berufsbegleitend studieren wollen. Dabei verlängert sich die Zeit um ein Semester, bei der Produktionstechnik um zwei. Die Kurse werden an zwei Abenden in der Woche sowie samstags besucht. Für Studenten im Schichtbetrieb wäre aber auch ein Besuch der Vollzeit-Kurse möglich, merkte Pollack auf Nachfrage an.

Lea Clemens, studentische Hilfskraft von Wirtschaft-Studiengangleiter Michael Bergmann, hob die logisch aufbauende Struktur der Studiengänge hervor. Die Module seien sinnvoll aufeinander aufgebaut. Im Vollzeitstudium wähle man am Ende des 4. Semesters sein Schwerpunktthema. Im letzten Abschnitt steht die Bachelorarbeit im Fokus. „Man hat im sechsten Semester auf jeden Fall einiges zu tun“, betonte sie.

Michael Bergmann machte mit seinem eigenen Lebenslauf – Mittlere Reife an der Hauptschule, Ausbildung, Nachholen des Abiturs sowie Maschinenbau – und BWL-Studium – denjenigen Mut zur Bewerbung, die keinen geraden Lebenslauf vorweisen können.