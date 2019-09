Gericht in Wuppertal : Verfahren zieht sich wie Kaugummi

Remscheid/Wuppertal Seit acht Jahren schwebt eine drohende Haftstrafe wie ein Damoklesschwert über dem Angeklagten. Der 53-Jährige soll im April 2011 seine damalige Lebensgefährtin zu sexuellen Handlungen genötigt und vergewaltigt haben.

Das Paar wohnte in getrennten Wohnungen in Remscheid, der Mietvertrag für ein gemeinsames Domizil war unterschrieben. Und dann soll sich laut Anklage Folgendes zugetragen haben: Die Frau habe keinen Sex gewollt, der Mann soll sie unter Verabreichung von Schlafmitteln und trotz Gegenwehr dazu gezwungen haben.

Im April 2018 konnte endlich verhandelt werden, der Angeklagte hatte sich wie folgt eingelassen: Die Beziehung habe nach einer Begegnung am Heiligabend 2009 in der Diskothek „Déjà-vu“ hoffnungsvoll begonnen. Man traf sich mehrere Wochen lang und irgendwann war man ein Paar. Nach einer Unterleibsoperation habe seine Lebensgefährtin kaum noch Lust auf Sex gehabt und das wiederum habe seinerseits oft zu Frust geführt. Auch an besagtem Tag habe er sich neben sie ins Bett gelegt, um zu kuscheln. Das sei einvernehmlich gewesen und erst beim Geschlechtsverkehr habe ihm seine Freundin gesagt, dass ihr die sexuelle Vereinigung starke Schmerzen bereiten würde und er aufhören solle. Das will der Angeklagte auch getan haben, wobei er einräumt, danach aus Frust einen lauten Ton angeschlagen zu haben. Dann sei er gegangen – ohne der Frau Schlafmittel verabreicht zu haben und auch ohne einen zweiten Übergriff, den es am gleichen Abend noch gegeben haben soll. Der Versuch seiner Freundin, die Anzeige zurückzunehmen, soll angeblich gescheitert sein. Man habe ihr gesagt, dass seitens der Staatsanwaltschaft im öffentlichen Interesse ermittelt werde.