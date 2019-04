Fragebogenaktion : Sportbund befragt Vereine zum Zustand der Sportstätten

Remscheid In dieser Woche erhalten alle Remscheider Sportvereine vom Sportbund einen Fragebogen, mit dessen Hilfe der Zustand der Sportstätten ermittelt werden soll.

„Wir werden die Ergebnisse sammeln und aufarbeiten“, sagte Reinhard Ulbrich, Vorsitzender des Sportbundes. Er erwarte durch diese Aktion einen genauen Überblick über den Zustand der Sportstätten. Da in manchen Hallen mehrere Vereine trainieren, sei es interessant zu erfahren, ob die einzelnen Vertreter die Situation vor Ort unterschiedlich beurteilen. Hintergrund für diese Bestandsaufnahme ist unter anderem der Zweifel an der Höhe der Kosten für den Sanierungsstau bei den Sportstätten.

Das Gebäudemanagement hatte die Summe mit elf Millionen Euro beziffert. „Damit sind aber nur die Investitionen abgedeckt, die sicherheitsrelevant sind“, sagt Ulbrich. Ob eine Toilette verstopft oder ein Duschkopf verrostet sei, ob die Kleiderhaken in der Kabine abgerissen oder Bänke nicht mehr in Ordnung sind — all dies werde in dieser Summe nicht mit berechnet. Ulbrich geht davon aus, dass die Summe für den Sanierungsstau deutlich höher liege als bei elf Millionen Euro.