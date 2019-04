Veranstaltung in Remscheid : Verein sagt Mittelaltermarkt im Lenneper Hardtpark ab

Der Hardtpark liefert die ideale Kulisse für eine Zeitreise zurück ins Mittelalter. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Remscheid Nach rund zwei Jahrzehnten fällt der Mittelaltermarkt aus, der in Lennep stets Tausende Besucher in den Bann zog und unter der Regie des Verkehrs- und Fördervereins stand.

Sein Vorsitzender Klaus Kreutzer begründet die Absage mit organisatorischen Problemen, die es im Zusammenspiel mit dem Ausrichter gegeben habe. Der externe Dienstleister hatte für dieses Event stets Händler, Gaukler, Puppenspieler, Feuerspucker, Ritter und Co. in Lennep zusammengetrommelt. Am Wochenende des 15. und 16. Juni entfällt somit eine Großveranstaltung, die einen verkaufsoffenen Sonntag gerechtfertigt hätte.

Für Klaus Kreutzer bedeutet die Absage aber nur eine Pause. „Wir werden 2020 versuchen, aus eigenen Kräften den Markt zu stemmen“, kündigt der Vereinsvorsitzende an. Zuletzt sei ihm schlicht die Zeit davon gelaufen. Alleine für die Genehmigung der Veranstaltung mit exakten Angaben zur Marktfläche und den Angeboten der Beschicker sei mit einem Vorlauf von drei Monaten zu rechnen.

Nachdem der Mittelaltermarkt in Lennep anfangs im historischen Stadtkern angesagt war, zogen die Gaukler vor einigen Jahren in den Hardtpark neben dem ehemaligen Hertie-Kaufhaus. „Meine Tochter hatte die Idee. Und dafür bin ich ihr heute noch dankbar“, sagt Kreutzer.

Denn die Grünanlage liefert die ideale Kulisse für eine Zeitreise zurück ins Mittelalter. „Da stört weder Leuchtreklame noch ein Zigarettenautomat“, fügt der Vorsitzende hervor, der viele „traurige E-Mails“ erhalten habe, nachdem sich die Nachricht in der Mittelalterszene herumgesprochen hatte. Zu vielen Teilnehmern, die ihre Waren feilboten und Kunsthandwerk präsentierten, habe sich im Laufe der Jahre ein freundschaftliches Verhältnis entwickelt.

Nachdem der Verein „Lennep Offensiv“ im vergangenen Jahr zeitgleich sein Sommerfest in der Altstadt zum Mittelaltermarkt veranstaltete, gibt es in diesem Jahr dafür einen eigenen Termin. Die Party auf dem Alten Markt wird am 30. Juni mit einem verkaufsoffenen Sonntag kombiniert. Dafür gab der Stadtrat Ende März grünes Licht. Das Sommerfest geht von 11 bis 18 Uhr über die Bühne, die Geschäfte laden von 13 bis 18 Uhr zum Einkaufsbummel ein.