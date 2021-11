Veranstaltungen in Remscheid : Lenneper Weihnachtstreff ist abgesagt

Veranstaltungen in Remscheid

Der Weihnachtstreff findet in diesem Jahr nicht statt. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Remscheid Noch vor wenigen Tagen gab es Hoffnung, dass es klappen könnte. Nun stoppt die sich zuspitzende Corona-Lage auch die Veranstaltungspläne des Vereins Lennep Offensiv.

Vorstand und Beirat von Lennep Offensiv hätten sich „schweren Herzens entschieden“, die Veranstaltung abzusagen, teilte der Verein am Dienstag mit. „Es ist uns nicht leicht gefallen, denn nach zweijähriger Corona-Pause hätten wir gern wieder diesen beliebten Treff für Lennep stattfinden lassen“, kommentiert Thomas Schmittkamp, Vorsitzender des Vereins, die Entscheidung. „Aber angesichts der aktuellen Entwicklung der Infektionslage war es aus unserer Sicht nicht mehr zu verantworten.“

Alle Vorbereitungen seien getroffen gewesen, das Programm stand fest, die Künstler waren engagiert, die ehrenamtlichen Helfer schon eingeteilt, heißt es weiter. Letztlich aber habe bei der Entscheidung die Gesundheit der Besucher im Vordergrund stehen müssen. Diese sei beim derzeitigen Infektionsgeschehen nicht zu gewährleisten gewesen. „Ein mit fröhlichen Menschen dicht gedrängtes Weihnachtsdorf, so schön es auch sonst sein mag, ist in Zeiten der Pandemie fehl am Platz. Deshalb mussten wir uns zu der Absage entschließen.“