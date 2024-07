Kinderbetreuung in Remscheid Verdi begrüßt Groß-Kita in städtischer Trägerschaft

Neben der Belegschaft des Sanas ganz in der Nähe profitieren der Stadt zufolge auch viele benachteiligte Kinder von der Einrichtung, wenn sie eröffnet wird: So wäre die Kita etwa für die Kinder am Rosenhügel fußläufig erreichbar. Und die leben erfahrungsgemäß häufig in angespannten Lebensverhältnissen. Zudem sei geplant, die Kita barrierefrei zu gestalten. Durch eine größere personelle Belegschaft sei man zudem in der Lage, flexiblere Öffnungszeiten anzubieten. Das gefällt auch der Verdi: „Durch die Größe und die perfekte Planung werden Öffnungszeiten flexibel, und die Barrierefreiheit verspricht eine Teilhabe für viele Kinder mit Beeinträchtigungen“, heißt es in der entsprechenden Pressemitteilung.