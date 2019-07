Kultur in Remscheid : Verabredung mit einem Autoren

Remscheid Die Stadtbücherei lädt im Sommer zum „Blind Date“ mit einem Buch ein.

Eine Verabredung zweier Menschen, die sich zuvor nicht getroffen haben – so definiert das Internet-Lexikon Wikipedia den Begriff „Blind Date“. Verabredungen der anderen Art zur Ferienzeit bahnt jetzt die Stadtbücherei an der Scharffstraße an. Auf einem Büchertisch liegen dort schön verpackt mit Papier und Schleife Bücher, die für vier Wochen ausgeliehen werden können. Das Besondere: Titel und Autor des Werkes sind nicht zu erkennen. Lediglich das Genre wird mal genannt. Bei den Kinderbüchern gibt es zum Teil noch eine Altersangabe und einen leicht verrätselten Hinweis auf den Inhalt.

Eine Kollegin habe die Idee für das Blind Date mit einem Buch gehabt, sagt Stephanie Röder, Leiterin der Kinder- und Jugendbücherei in der Stadtbibliothek. Schnell war klar, dass auch die Erwachsenen-Abteilung mitmacht. Neben dem Überraschungseffekt geht es bei der Aktion auch darum, dass die Leser neue Autoren kennenlernen. Unter dem Packpapier verbergen sich Neuerscheinungen ebenso wie Klassiker. Kommt die Aktion gut an, herrscht an Nachschub kein Mangel. Bücher, um den Tisch aufzufüllen, gibt es in der Bibliothek reichlich.