Fehler in Remscheid eingeräumt Velero-Mieter in Lennep erhalten neue Abrechnungen

Heizungsausfall, Schimmel und jetzt eine fehlerhafte Nebenkostenabrechnung: In den Wohnhäusern der Velero in der Emil-Nohl-Straße reiht sich ein Problem an das nächste. Aber zumindest, was eine sehr hohe Nebenkostenrechnung angeht, können die betroffenen Bewohner jetzt aufatmen, wie die Velero bekannt gab.