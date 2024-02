Velero-Häuser in Remscheid Erste Aufräumarbeiten an der Emil-Nohl-Straße

Neue Ungereimtheiten an der Emil-Nohl-Straße: Mieterberichten zufolge haben sich in den Velero-Häusern neue Fragen zur Wohnsituation aufgetan. So seien etwa Stromzähler in der Hausnummer 72 nicht zu den richtigen Wohnungen zugeordnet worden. Das könne etwa bedeuten, dass manche Mieter nicht den Verbrauch angerechnet bekommen haben, der zu ihrer Wohnung gehört, erklärt Mietervertreterin Carola Engels. Ob das auch im Zusammenhang mit den überhöhten Fernwärme-Rechnungen stehe, die die Mieterinnen und Mieter nach aktuellem Stand doch nicht zahlen müssen, wisse man noch nicht. Eine weitere Frau könne seit geraumer Zeit ihren Strom nicht anmelden, weil ihre Wohnung über keinen Zähler verfüge, so Engels. Deshalb wolle die Mietervertretung am kommenden Samstag die Zuordnung der Stromzähler prüfen. Mit der EWR sei das bereits kommuniziert worden.