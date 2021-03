Remscheider vor Gericht : Vater gesteht sexuellen Missbrauch seiner beiden Töchter

Insgesamt 65 Missbrauchsfälle seit 2009 stehen in der Anklageschrift. Foto: dpa/Oliver Berg

Remscheid/Wuppertal Der Angeklagte aus Remscheid entschloss sich zu einem umfassenden Geständnis unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Den Opfern bleibt damit die Vernehmung zu den intimen Details erspart.

Das Landgericht habe ihm ein Angebot gemacht, das er nicht ablehnen könne – so schien der 39-jährige Remscheider auf der Anklagebank wohl die nüchterne Aufzählung der Verfahrenswege zu werten, innerhalb derer über die Vorwürfe des jahrelangen Missbrauchs an seinen Töchtern geurteilt werden muss.

Insgesamt 65 solcher Straftaten seit 2009 stehen in der Anklageschrift. Im Falle seines Schweigens drohe bei einer Verurteilung Haft bis zu 15 Jahren, nicht gerechnet eine drohende Unterbringung auf Dauer in einem psychiatrischern Krankenhaus. Ein aktives Geständnis könne mit 30 Prozent Nachlass belohnt werden. Weitere Pluspunkte könne er sammeln, wenn den Opfern die Belastung durch eine Vernehmung erspart bleibe. Bei guter Führung und einer positiven Prognose könne man nach einem Teil der Haft auf die „Zweidrittel-Regel“ kalkulieren.

Daraufhin entschloss sich der Angeklagte zu einem umfassenden Geständnis unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Den Opfern bleibe damit die Vernehmung zu den intimen Details erspart. Bei der Menge der Anklagepunkte sei es schließlich unerheblich, ob es im ersten Vergehen 2009 an der damals siebenjährigen älteren Tochter wirklich zum Äußersten kam. Auch für den von der Schwester verhinderten Versuch, sich an der jüngeren Tochter zu vergehen, könne eine detaillierte Zeugenaussage nur Nuancen zu der kommenden Verurteilung beitragen. Eine reduzierte Vernehmung der an Epilepsie erkrankten Älteren wird sich auf ihren heutigen Zustand beschränken.