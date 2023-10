Freizeit in Lennep Vandalismus an der Panzertalsperre

Zwei neue Infotafeln an der Panzertalsperre in Lennep, aufgestellt vom Wupperverband und der Biologischen Station, informieren seit kurzem Spaziergänger über Flora und Fauna rund um die Wasserfläche am Hasenberg. Die Förster der Technischen Betriebe Remscheid (TBR) haben für den freien Blick auf die Talsperre nicht nur die Sträucher beschnitten, sondern auch für Spaziergänger eine neue Bank am Aussichtspunkt aufgestellt.