Polizei in Remscheid sucht Zeugen : Vandalen verwüsten Hilda-Heinemann-Schule

Die Polizei sucht nach dem Einbruch in die Hilda-Heinemann-Schule nach Zeugen. Foto: Jürgen Moll (jumo)/Moll, Jürgen (jumo)

Remscheid Sinnlose Zerstörungswut lebten Unbekannte aus, die in der Nacht zu Donnerstag in die Hilda-Heinemann-Schule in Hackenberg eindrangen. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen.

In der Nacht zu Donnerstag verschafften sich Unbekannte nach Polizeiangaben gegen 0.55 Uhr gewaltsam Zutritt zu dem Schulgebäude und beschädigten dort das Inventar. Die Täter zerstörten eine Eingangstür, entleerten einen Feuerlöscher und durchsuchten die Räumlichkeiten.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise auf die noch unbekannten Täter geben können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich telefonisch unter der Telefonnummer 0202/284-0 zu melden.

(red)