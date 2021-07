Aufgrund der Corona-Pandemie : „Nacht der Kultur und Kirchen“ in Remscheid muss auch 2021 ausfallen

„Nacht der Kultur und Kirchen“ in Remscheid muss auch 2021 ausfallen

Die „Vaillant Nacht der Kultur & Kirchen“ in Remscheid muss im Jahr 2021 erneut ausfallen. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Remscheid Auch in diesem Jahr müssen die Remscheider auf die „Nacht der Kultur und Kirchen“ verzichten. Die Stadt hat die Absage der Veranstaltung bekanntgegeben. Es sei nicht abzuschätzen, wie sich die Corona-Lage bis zum geplanten Termin im Oktober entwickeln werde.

Das Stadtmarketing hat nach langen Überlegungen und nach einem intensiven Austausch mit den Ordnungsbehörden entschieden, auch 2021 die „Vaillant Nacht der Kultur & Kirchen“ abzusagen. Wie die Stadt Remscheid mitteilte, sei die Lage im Moment zwar relativ entspannt, für den Herbst ließen sich positive Entwicklungen jedoch nicht vorhersagen. Niemand könne zum jetzigen Zeitpunkt abschätzen, wie die Gesetzes- und Gesundheitslage am 23. Oktober ist.

Alle Teilnehmenden der Kulturnacht hätten in den vergangenen Jahren viel Engagement und Herzblut in diesen Abend gelegt, sich Gedanken gemacht und Zeit investiert. Bedingt durch die unabsehbare Lage im Herbst sei eine planerische Sicherheit allerdings nicht gegeben. Um eine kurzfristige Absage zu vermeiden, sei die Absage nun nach Abwägung aller Umstände entschieden worden. Die Sicherheit und das Wohlergehen aller Besuchenden und Teilnehmenden stehe dabei an erster Stelle.