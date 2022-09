Zwei Remscheider verurteilt : Urteil im Drogen-Prozess gefällt

Remscheid Im Prozess gegen zwei Angeklagte aus Remscheid (43 und 57 Jahre) wurden jetzt die Urteile verkündet: Der jüngere der beiden Männer wurde wegen der Beihilfe zum Drogenhandel zu zwei Jahren und vier Monaten Haft verurteilt.

Dem 43-jährigen Remscheider hatte die Staatsanwaltschaft vorgeworfen, im Januar 2018 als Beifahrer mit 5 bis 7 Kilogramm Kokain in die Schweiz gefahren zu sein. Dort soll es zur Übergabe der Drogen gekommen sein, für seine Beteiligung an dem Kurierdienst soll der 43-Jährige 500 Euro erhalten haben. Der Angeklagte hatte die Fahrt in die Schweiz eingeräumt – aber beteuert, nicht gewusst zu haben, dass es sich um eine Kurierfahrt handeln würde.

Der 57-Jährige aus Remscheid hat laut Anklage mehrere Büroräume in seinem Gewerbepark vermietet, in denen eine Marihuana-Plantage betrieben worden war. Angemietet wurden die Räume durch Strohmänner, die von zwei gesondert verfolgten Mittätern beauftragt worden sein sollen.

Prozess in Köln : 25-Jähriger wegen Mordes an Ex-Freundin und Sohn verurteilt

Im Juni 2018 klickten die Handschellen. Beamte der Ermittlungskommission „Rose“ vollstreckten mit 200 Einsatzkräften mehrere Durchsuchungsbeschlüsse an Orten in NRW und in den Niederlanden. Insgesamt waren 18 Objekte durchsucht worden, unter anderem auch in Remscheid.