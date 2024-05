Messer-Attacke in Remscheid Tannenhof-Patientin muss dauerhaft in Psychiatrie

Eine Ärztin, die ihrem Kollegen zu Hilfe eilen wollte, wurde durch einen Messerstich in die Brust lebensgefährlich verletzt. Bei dem Gespräch soll der Arzt Jennifer R. in Aussicht gestellt haben, sie „in die Obdachlosigkeit entlassen“ zu müssen, wenn sie die Angebote der Klinik zur Unterbringung in einem Heim nicht annehmen würde. Das aber wollte Jennifer R. keinesfalls, zuvor hatte sie jahrelang eigenständig in einer betreuten Wohngemeinschaft mit eigenem Appartement gelebt. Als es dort einen Wasserschaden gab und „hunderte Kakerlaken“ durch die Wohnung gelaufen sein sollen, eskalierte die Situation. Nach einem Streit mit dem Hausmeister will die 62-Jährige den Entschluss gefasst haben, nach Neuseeland auszuwandern. Weil man ihr Asylgesuch dort ablehnte, rief Jennifer R. von der Botschaft aus ihren Betreuer in Remscheid an.