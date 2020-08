Corona-Situation in Remscheid : Urlaubsrückkehrer sorgen für Anstieg der Corona-Fälle

Abstrich in einem Corona-Testzentrum am Flughafen Hannover. Foto: dpa/Moritz Frankenberg

Remscheid Mit dem nahenden Ende der Sommerferien steigt wie befürchtet die Zahl der neuen Corona-Fälle in Remscheid. Von 16 auf 24 Fälle sprang von Montag auf Dienstag die Zahl der Remscheider, die an Covid-19 erkrankt sind und sich daher in häuslicher Quarantäne befinden. Das sei vor allem auf Reiserückkehrende zurückzuführen, teilte die Stadt mit.

Wie Sprecherin Viola Juric erklärte, handelt es sich bei den Neuinfizierten nicht nur um Menschen, die in so genannten Risikogebieten Urlaub gemacht haben.

Kurz vor dem Start des Schulbetriebs in der kommenden Woche ist nun auch geregelt, dass sich Menschen, die an öffentlichen und privaten Schulen arbeiten, im 14-Tage-Rhythmus kostenlos auf das Virus testen lassen können. Die Tests sollen möglichst bei den Hausärzten stattfinden. Zusätzlich ist seit dieser Woche das Testzentrum der Kassenärztlichen Vereinigung auf dem Gelände des Sana-Klinikums täglich von 9 bis 13 Uhr geöffnet. Terminabsprachen sind nicht möglich, daher muss mit Wartezeiten gerechnet werden.