Wirtschaft in Remscheid : Urkunde für 60 Jahre Meisterbrief

Elektroinnungsobermeister Andreas Müller, Ursula Rockenberg (Ehefrau des Jubilars) und Kreishandwerkermeister Fred Schulz (v.l.). Foto: Wolfgang Weitzdörfer

Remscheid Es dürfte ein Termin gewesen sein, den Fred Schulz, Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Remscheid, und Andreas Müller, Obermeister der Innung für elektrotechnische Berufe in Remscheid, nicht so schnell vergessen werden. Und so sicherlich auch noch nicht erlebt haben.

„Eigentlich wollten wir heute Hans-Walter Rockenberg die Urkunde der Handwerkskammer Oldenburg für sein diamantenes Meisterjubiläum überreichen“, erklärte Schulz. Aber als die beiden an der Tür des Hauses klingelten, habe nur Ursula Rockenberg, die Ehefrau des Jubilars, geöffnet. „Mein Mann ist heute morgen als Notfall ins Krankenhaus gekommen“, sagte die 83-Jährige, der der Schreck über den Vorfall noch deutlich sichtbar in den Knochen saß.

Ihr Mann, immerhin schon 89 Jahre alt, habe sich am Morgen gar nicht wohlgefühlt, sodass sie den Krankenwagen gerufen habe. „Ich werde ihn gleich besuchen – und natürlich auch die Urkunde und die Blumen mitbringen“, äußerte sie gegenüber dem Kreishandwerksmeister und dem Innungsobermeister, die ihrerseits natürlich ebenfalls ihre Betroffenheit und gute Wünsche ausdrückten.

Der Remscheider Hans-Walter Rockenberg hat seinen Meisterbrief im Jahr 1961 bekommen, seine Ausbildung hatte er im elterlichen Unternehmen gemacht. „Er ist schon mit 14 Jahren zu seinem Vater in die Lehre gegangen. Und er hat bis sehr lange nach der Rente im Betrieb gearbeitet – da hatte diesen schon länger unser Ältester übernommen“, erinnerte sich Ursula Rockenberg. Der Sohn halte den Betrieb auch nach wie vor am Laufen.

Hans-Walter Rockenberg hat sich auch im Bereich Sanitär, Heizung und Solar weitergebildet. „Zeit seines Berufslebens – er ist erst mit 75 Jahren in Rente gegangen – war er auch in der Elektroinnung und in der SHK-Innung als aktives Mitglied dabei“, lobte Schulz.

Ein diamantener Meisterbrief sei zudem eine Auszeichnung, die nur selten vergeben werden könne, ergänzte Müller. „In meiner Zeit als Innungsobermeister habe ich das tatsächlich erst zweimal erlebt.“

Ursula Rockenberg beschrieb ihren Mann als Handwerker durch und durch, der in erster Linie für den Betrieb gelebt habe. „Er hat auf jeden Anruf reagiert, war immer ansprechbar und hat sich um alles gekümmert. Als er dann vor 14 Jahren in den Ruhestand gegangen ist, haben wir vorgehabt, viele Dinge nachzuholen und etwas zu erleben.“