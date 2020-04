Remscheider Startup fehlt die Laufkundschaft : Unverpackt-Laden geht kreativ durch die Krise

Vor gut einem Monat hat Melanie Rothe auf der Hindenburgstraße das Geschäft „Urgienell und Unverpackt“ eröffnet. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Remscheid Eine Woche nach der Eröffnung traten die Einschränkungen zur Eindämmung des Coronavirus in Kraft.

Die Corona-Krise trifft viele Unternehmen hart. Vor allem aber haben junge Startups zu kämpfen, da oftmals das Ersparte in den Aufbau der Firma oder den Laden investiert wurde und so keine Rücklagen existieren.

So ergeht es auch Melanie Rothe und ihrem Mann Kritsada Big Tschuschke. Erst Anfang März hatten sie an der Hindenburgstraße den ersten Remscheider Unverpackt-Laden eröffnet. Mit dem Konzept des kleinen Bistros in ihrem „Urginell und Unverpackt“ im Kaffeehaus wollten sie so richtig durchstarten. Doch schon bereits nach einer Woche holten das Virus und die damit einhergehenden Restriktionen die Jungunternehmer ein. Das Bistro musste wieder schließen.

Info Mitglied im Unverpackt-Dachverband Unverpackt In der Region gibt es immer mehr Unverpackt-Läden. Gemeinsam mit den Läden aus Wermelskirchen und Radevormwald gehört der Remscheider Laden dem Unverpackt-Dachverband an. Kontakt „Urignell und Unverpackt“, Hindenburgstraße 45, Remscheid, ☏ 0157 / 56 37 37 04, E-Mail m.rothe82@gmail.com urginell-unverpackt.de

Dabei sei die Gastronomie richtig gut angelaufen, bedauert Tschuschke. Über das Bistro, so der ursprüngliche Gedanke, sollten die Kunden auch an das Konzept des Unverpackt-Ladens herangeführt werden. In selbst mitgebrachten Gläsern oder Dosen können Nudeln, Haferflocken, Mehl und Co., aber auch Seife oder Waschmittel, nach Bedarf abgefüllt und überflüssiger Verpackungsmüll vermieden werden. Auch frisches Obst oder Gemüse von Bauern aus der Region gibt es lose zu kaufen.

Zum Verkauf der Lebensmittel darf das Geschäft weiterhin öffnen. Und Probleme, Nachschub zu bekommen, hat Melanie Rothe nicht. „Das ist ein bisschen eine heile Welt. Weil ich die Produkte direkt beim Bauern beziehe, habe ich keine Probleme“, betont Melanie Rothe. Selbst Produkte, die in herkömmlichen Supermärkten rar sind – etwa Klopapier, Mehl und Nudeln – gibt es im „Urginell und Unverpackt“ genug. Hamsterkäufe gibt es hier nicht.

Überhaupt: Ein verändertes Verhalten der Kunden, etwa Skepsis gegenüber dem Konzept, kann sie nicht feststellen. Dennoch hat auch das kleine Geschäft Maßnahmen zum Schutz von Kunden und Personal ergriffen. Die kleinen Schaufeln, mit denen die Produkte abgefüllt werden können, werden zum Beispiel regelmäßig am Tag gereinigt. Kunden können sich, wenn sie wollen, beim Betreten der Räume ihre Hände desinfizieren. Und höchstens drei Kunden zur gleichen Zeit sollen sich im Laden aufhalten. „Das funktioniert problemlos“, erzählt Rothe.

Einziges Problem: Dem jungen Unternehmen fehlt die Laufkundschaft und damit der Kundenzuwachs, der gerade in der Startzeit immens wichtig ist. Aktuell wirkt die sonst lebhafte Hindenburgstraße ziemlich leblos. Doch deshalb stecken die Inhaber nicht den Kopf in den Sand. Den Bistro-Betrieb haben sie auf To Go-Essen umgestellt. Die Kunden können vorbestellen und sich wahlweise das Essen abholen oder liefern lassen. Welche Menüs es zur Auswahl gibt, ist auf der Facebook- oder Instagram-Seite des Ladens zu sehen. Der Service komme gut an, freut sich Rothe.

Im Innenstadtbereich ist die Lieferung zudem kostenlos. Liefern lassen können sich die Kunden auch die Produkte aus dem Unverpackt-Laden. Die Bestellung geht telefonisch oder per E-Mail. In Planung sei auch, Essensboxen anzubieten. Sie enthalten Zutaten und das entsprechende Rezept, um zu Hause ein leckeres Menü zu zaubern.

Zum Konzept des Unverpackt-Ladens gehört es zudem, auch auf Wünsche und den Bedarf der Kunden zu reagieren. So wurde zum Beispiel Händedesinfektionsmittel auf Bio-Ethanol-Basis zum Abfüllen ins Sortiment aufgenommen. „So etwas hätte ich ohne die aktuelle Situation nicht unbedingt im Blick gehabt“, gibt Rothe zu. Auch eine Handbutter, die den rauen Händen durch das viele Waschen und desinfizieren entgegenwirkt, will Melanie Rothe deutlicher ins Bewusstsein der Remscheider bringen.