Politik in Remscheid Unterstützung für den Feierabendmarkt

Das endgültige DOC-Aus liegt in diesem Monat nun auch schon ein Jahr zurück und noch immer gibt es keine konkreten Pläne, was in und mit Lennep passieren soll, damit dort „mehr Leben“ einkehrt. Aber es gibt Visionen und Ideen, eine davon: ein Feierabendmarkt. Der seit dem Herbst beauftragte externe „Zukunftsmanager für Lennep“, David R. Froessler, sieht ihn als konstruktiven Baustein in einer Kette von Maßnahmen an und hat für das Projekt die Gründerschmiede mit ins Boot geholt. Dies teilte Nicole Haas von der Gründerschmiede im Ausschuss für Wirtschaftsförderung und Mobilität am Donnerstagabend mit.