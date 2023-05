Remscheid unterschreitet die Grenzwerte Keine Luftmessung mehr an der B 229

Die Messvorrichtung, die an der Freiheitstraße jahrelang die Belastung der Luft mit Stickstoffdioxid gemessen hat, wurde abgebaut. Das bestätigt die Stadtverwaltung in einer Antwort auf eine Anfrage der FDP-Fraktion. Die wollte wissen, ob das Messgerät nur einen neuen Standort bekommen hat oder „mangels Notwendigkeit“ entfernt wurde. Letzteres ist der Fall. Das Landesamt für Natur, Umwelt und Naturschutz (Lanuv) in Düsseldorf reagiert mit dem Abbau auf die Tatsache, dass Remscheid bereits seit 2017 die geltenden Grenzwerte unterschreitet.