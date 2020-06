Abi in Lüttringhausen : Ungewöhnliche Feier, tolle Noten

Abi in Lüttringhausen

Lüttringhausen Auf dem Jahnplatz fand am Donnerstag die Zeugnisvergabe der Leibniz-Abiturienten statt. Die coronabedingte Maßnahme war ungewöhnlich, die Abschlussnoten waren es auch. Bei 31 Schülern stand eine 1 vor dem Komma.

Die diesjährige Abiturientia des Leibniz-Gymnasiums – ein besonders leistungsstarker Jahrgang – erhielt am Donnerstag ihre langersehnte Hochschulreife. Anders als sonst überreichte Schulleiter Thomas Giebisch die Zeugnisse nicht in der schuleigenen Aula, sondern auf dem Jahnplatz – unter freiem Himmel und mit dem wegen des Corona-Virus gebotenen Mindestabstand.

„Außergewöhnliche Zeiten bedürfen außergewöhnlicher Maßnahmen.“ Dieser Satz, der in den vergangenen Monaten wie ein beschwichtigendes Mantra immer wieder zu hören war, ging am Donnerstagabend auch Schulleiter Thomas Giebisch mehrfach über die Lippen, als er bei der Zeugnisvergabe vor die Festgesellschaft trat. Ein ungewohntes Bild: Wo normalerweise die Fußballer des FC Remscheid ihre Trainingseinheiten und die ein oder andere Partie absolvieren, auf dem Kunstrasen des Jahnplatzes an der Klausener Straße nämlich, rollten zu dieser Stunde keine Bälle von links nach rechts.