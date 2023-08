Frau starb bei Zusammenstoß in Remscheid Unfallfahrer geht in Berufung

Der Unfallverursacher war vom Amtsgericht wegen fahrlässiger Tötung zu vier Jahren Haft verurteilt worden und gegen das Urteil in Berufung gegangen. Am Landgericht wird die Sache nun erneut aufgerollt, die Kammer hat zur Beweisaufnahme drei Verhandlungstage festgesetzt. Dass sich die juristische Aufarbeitung des Unfallgeschehens so lange hinzieht, ist auch der Tatsache geschuldet, dass die Staatsanwaltschaft anfangs den jüngeren der beiden Insassen des Geländewagens für den Fahrer gehalten hatte. Erst später stellte sich heraus, dass der mittlerweile 35-Jährige nicht am Steuer gesessen hatte. Auf der Anklagebank sitzt nun sein 49-jähriger Freund, der im Gegensatz zu seinem nur leicht verletzten Kumpel selbst erhebliche Verletzungen davongetragen hatte.