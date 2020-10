Stau in Bergisch Born : Unfall auf der B 51 mit einem Schwerverletzten

Stau in Bergisch Born

Unfall in Bergisch Born Foto: dpa/Friso Gentsch

Remscheid Wegen eines schweren Unfalls musste die B 51 in Bergisch Born am Montag zeitweise komplett gesperrt werden.

Im Feierabendverkehr um kurz vor 16 Uhr kam es am Montag zu einem schweren Unfall auf der B 51 Ecke Borner Straße und Handelsweg in Bergisch Born. Wie die Polizei mitteilte, waren an dem Geschehen drei Fahrzeuge beteiligt. Dabei habe sich eine Person schwer verletzt und wurde ins Krankenhaus gebracht.