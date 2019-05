Lkw in Graben gerutscht : Schwerer Unfall auf der A 1 bei Remscheid

Remscheid Wegen eines Unfalls auf der A1 in Richtung Dortmund kam es vorübergehend zu einer Sperrung und Verkehrsbehinderungen.

Remscheid Nach einem Verkehrsunfall auf der A 1 in Richtung Dortmund war am Mittwoch die Fahrbahn in Höhe der Anschlussstelle Wuppertal-Ronsdorf gesperrt. Auch die Anschlussstellen Remscheid und Lennep waren nach Auskunft der Polizei vorübergehend geschlossen. Grund: Ein Lkw war nach einem Alleinunfall rechts seitlich in den Graben gerutscht und musste aufwendig geborgen werden.