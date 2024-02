Unfall in Remscheid BMW-Fahrer kracht in Kiosk – hat er Alkohol getrunken?

Remscheid · Ein 48-Jähriger ist in der Nacht zu Dienstag in Remscheid mit seinem 7er BMW in die Front eines Kiosk geprallt. Es besteht der Verdacht, dass Alkohol im Spiel war.

13.02.2024 , 10:11 Uhr

Der BMW-Fahrer soll Gas- und Bremspedal verwechselt haben. Foto: Tim Oelbermann

Nach ersten Informationen wollte der Remscheider vor dem Ladenlokal im Bereich „Markt“ anhalten und hat dabei Gas- und Bremspedal verwechselt. Der 48-Jährige wurde leicht verletzt und zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Die Front des Kiosk wurde bei dem Unfall erheblich beschädigt, ebenso der Unfallwagen. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 20.000 Euro. Möglicherweise stand der Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol. Eine Blutprobe wurde entnommen und der Führerschein sichergestellt. Nach Informationen von vor Ort soll der Autofahrer der Inhaber des beschädigten Kiosk sein.

(irz)