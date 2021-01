Ansichtssache in Remscheid : „Unendliche Geschichte“ des DOC nur eine Randnotiz

GUIDO RADTKE Foto: Eirik Sedlmaier

Meinung Was bleibt in Erinnerung, wenn man auf das Jahr 2020 zurückblickt ? Als ich in der vorigen Woche den Jahresrückblick mit vielen Bildern und Schlagzeilen zusammengestellt habe, war es erschreckend, wie viel Raum die noch nie zuvor verwendete Rubrik „Corona“ auf der Doppelseite eingenommen hat.

In all den Jahren zuvor waren die Bereiche Politik, Blaulicht, Wirtschaft, Bauprojekte oder Veranstaltungen beherrschend. Im Nachhinein betrachtet war das Urteil am Oberverwaltungsgericht Münster, das den Bebauungsplan für das geplante Designer-Outlet-Center (DOC) für unwirksam erklärte, nur eine Randnotiz.

Vielleicht auch, weil man sich in der Seestadt auf dem Berge inzwischen an schlechte Nachrichten im Zusammenhang mit der „Unendlichen DOC-Geschichte“ gewöhnt hat. Dabei hatte es Anfang des Jahres doch noch so positiv ausgesehen, als die Mehrheit im Wuppertaler Rat auf anderer Ebene für einen Klage-Verzicht gestimmt hatte.

So liegt das DOC-Projekt also weiterhin auf Eis. Immerhin ist die Kreuzung Ring- / Raderstraße bereits fit gemacht worden für ein erhöhtes Verkaufsaufkommen, wenn denn einmal die Besucher zum Einkaufsbummel nach Lennep kommen. Vielleicht ja im Jahr 2030.

Viele andere Projekte hat im zurückliegenden Jahr nicht ein Gericht, sondern die Corona-Pandemie auf Eis gelegt. Doch wenn jemand gut improvisieren kann, dann ist es der Remscheider. Gastronomen und Kulturschaffende gingen neue Wege: Die Livestream-Aktion „Kunst und Kultur in Remscheid“ wurde ins Leben gerufen, Restaurants präsentierten vielschichtige neue Angebote, Einzelhändler wurden kreativ, um die Kunden zu erreichen.