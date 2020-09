Umweltschutz : Umzug zum Leyerbach mit vier Bienenvölkern

Remscheid Für das Wohl ihrer Insekten zog Michela Gerigk aus Wuppertal nach Lüttringhausen. Ihr Hobby versteht die Imkerin als aktiven Umweltschutz. Die Einnahmen aus dem Honigverkauf investiert sie vor allem in Futter für die Bienen, die sonst nicht überleben könnten, wie sie sagt.

Michaela Gerigk ist Hobbyimkerin aus Leidenschaft, aber auch aus tiefster Überzeugung. Denn ihr Hobby versteht die 55-Jährige, die kürzlich mit ihren Bienen von Wuppertal nach Lüttringhausen an den Leyerbach gezogen ist, als aktiven Umweltschutz. Und der sei dringend nötig, wie sie an ihren Bienenvölkern beobachtet.

Mitten im Grünen, etwas abgelegen am Lenhartzhammer, summt es seit einigen Monaten kräftig. Vier von Gerigks insgesamt acht Bienenvölkern haben in der Nähe des Leyerbachs, umgeben von Schlehe, Weißdorn, Kirsche und Brombeeren, ein neues zu Hause gefunden. Den übrigen vier Völkern gewährt ein Privatmann auf seinem Grundstück in Birke Obhut. Ein echtes Paradies für die schwarz-gelben Flügeltierchen, versichert die stolze Bienenmutter. Zuvor lebte sie mit ihrem Mann und den Bienen auf Wuppertaler Stadtgebiet in Frielinghausen. Doch dort war es zuletzt bedrohlich für ihre Tiere. „In Wuppertals besteht ein großer Baumbestand aus Tannen. Wegen der großen Monokulturen herrscht dort zurzeit ein großes Tannensterben“, erklärt die Hobbyimkerin, die sich seit vier Jahren der Imkerei widmet und zahlreiche Schulungen und Fortbildungen absolviert hat. Die Bienen, obwohl sie für die Futtersuche bis zu drei Kilometer weit fliegen können, fanden kaum noch Nahrung. Das Ergebnis: geschwächte Bienenvölker, die so gut wie kaum noch Honig produzierten und von Gerigk mittels Zuckerwasser notversorgt werden mussten. Zudem gab es ein Wespenproblem.