Halteverbote in Remscheid Straßensperrungen an Karneval in Lennep

Damit die Busse fahren können, gilt in der Hermannstraße in Fahrtrichtung Kölner Straße von der Einmündung Sauerbronnstraße bis zur Kölner Straße ein absolutes Haltverbot für den 12. Februar in der Zeit von 11 bis 18 Uhr. Die Haltestelle „Kreishaus“ in Fahrtrichtung Remscheid wird auf der Kölner Straße in den Bereich der Hausnummern 87-89 verlegt.