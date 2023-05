Baustellen in Remscheid Verkehrschaos am Bahnhof Lennep

Fast täglich ist der Lenneper Armin Lindermann am Start- und Endpunkt der Balkantrasse am Bahnhof Lennep anzutreffen. Als „Trassen-Doc“ hat er nicht nur mit kleinen Kunstwerken am Wegesrand zur Gestaltung des Rad- und Wanderweges beigetragen. Mit Zange und Eimer befreit er den Abschnitt an der Robert-Schumacher-Straße auch regelmäßig von Abfall. Auch an diesem Dienstag nach Pfingsten füllt sich der Eimer schnell.