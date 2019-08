Schule in Remscheid : Umgangsformen als Unterrichtsfach

Remscheid An der Alexander-von-Humboldt-Realschule gehört das Erlernen von Sozialkompetenz zum Schulkonzept. Eine Reaktion auf den Wandel der Schülerschaft und die Unsicherheit der Eltern beim Setzen von Grenzen.

„Sozialkompetenz“ ist seit gut neun Schuljahren ein Unterrichtsfach an der AvH. Der Sozialpädagoge Mike Weber übernimmt die Kurse, unterstützt von dem 40-köpfigen Lehrerkollegium. Schulleiterin Sabine Ernst entschloss sich damals zu diesem alle Fächer einschließenden Konzept, um auf den gravierenden Wandel in der Schülerschaft zu reagieren. Von homogenen Klassen kann schon lange nicht mehr die Rede sein. Immer mehr Schüler haben Migrationshintergrund. Lernniveaus sind sehr unterschiedlich ausgeprägt. Der kulturelle Hintergrund häufig grundverschieden. Zudem nimmt die Unsicherheit der Eltern bei der Erziehung der Kinder immer mehr zu, sagt Ernst.

Abschied 15 Jahre leitete Susanne Ernst (Jahrgang 1958) die Alexander-von-Humboldt-Realschule. Am 24. September scheidet sie aus dem Dienst. Musik und Deutsch waren ihre Fächer. Nach Stationen in Gummersbach, Burscheid, Leverkusen und Wermelskirchen kam sie nach Remscheid. Als Musikerin weiß sie, nur gemeinsam kann man einen guten Klang erzeugen. Sie hat auch ein Musical für Schüler geschrieben: „Die kleinen Leute von Swabedoo“.

All diese Faktoren führen zu Situationen im Schulalltag, die die Lehrer immer mehr vor neue Aufgaben stellen und immer häufiger zu Überforderungen führen. Lehrer kommen schneller an ihre psychischen und körperlichen Grenzen, und Schüler kennen immer weniger Grenzen. Ein Teufelskreis, wenn man nicht gegensteuert. Das Fach „Sozialkompetenz“ vermittelt kein Wissen, sondern Erfahrungen. Im Spiel „Giftfluss“ etwa stehen die Schüler vor der Aufgabe, gemeinsam von einer Uferseite auf die andere zu kommen. Kleine Teppiche als Inseln helfen bei der Überquerung. Das Spiel funktioniert nur, wenn sich die Teilnehmer absprechen und aufeinander achten. So lernt jeder seine Einzelinteressen in den Dienst der Gemeinschaft zu stellen.