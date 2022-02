Arbeiten am Rermscheider Busbahnhof : Umbau am Ebert-Platz startet schon 2022

An der Konrad-Adenauer-Straße wurde gestern mit den Baumfällungen begonnen. Foto: Jürgen Moll

Remscheid Erste Schritte für den Umbau des Busbahnhofs und die Schaffung einer öffentlichen Platzfläche sollen deutlich früher beginnen als geplant. Im Vorgriff darauf werden in dieser Woche insgesamt 31 Bäume gefällt.

Die Neugestaltung des Friedrich-Ebert-Platzes soll früher beginnen als geplant. Waren bislang erste Arbeiten zum Jahresstart 2023 vorgesehen, so stellen die städtischen Planer in einer Pressemitteilung den Beginn vorbereitender Maßnahmen jetzt schon für die zweite Jahreshälfte diesen Jahres in Aussicht. Es gehe darum, „den Bauzeitenplan zu entzerren“, sagte Baudezernent Peter Heinze auf Nachfrage der Redaktion. Vorgezogen wird zum einen die nötige „grundhafte Erneuerung“ der Konrad-Adenauer-Straße im Bereich vor dem Haus der Seelischen Gesundheit (ehemals Pressehaus des RGA). Dieser Straßenabschnitt muss erneuert werden, weil er in einer späteren Bauphasen für die Wendemanöver der Stadtwerkebusse gebraucht wird.

Ebenfalls noch in diesem Jahr starten sollen die Arbeiten an der neuen oberirdischen Fußgängerquerung vor dem Emma-Herwegh-Gymnasium. Zusammen mit einer Fußgängerquerung vor dem Ämterhaus sollen diese beiden mit Ampeln geregelten Übergänge den Fußgängertunnel unter der Elberfelder Straße ersetzen. Von dieser von vielen Menschen als Angstraum empfunden unterirdischen Röhre hatte sich die Politik im Laufe des Planungsprozesses nach längerer Diskussion verabschiedet. Sie soll von den Seiten her verfüllt und auch nach oben hin zur Elberfelder Straße sauber abgedichtet werden. Die Zeiten, in denen Autofahrer beim Fahren durch eine kleine Absenkung erkennen, dass sie über einen Tunnel rollen, sollen dann vorbei sein.

Der Autoverkehr wurde während der Rodungs-Arbeiten umgeleitet. Foto: Jürgen Moll

Info „Hockey-Schläger“ prägt das Bild 14 Millionen Euro soll die Umgestaltung der Friedrich-Ebert-Platzes insgesamt kosten. Der Anteil der Stadt liegt bei 9,125 Millionen Euro. Darin enthalten ist der Bürgerplatz, der auf einem Abschnitt des Busbahnhofs entstehen soll. Prägendes Element ist das geschwungene Haltestestellendach (“Hockey-Schläger“). Den Rest finanzieren die Stadtwerke, die ein neues Betriebsgebäude errichten.

Für die Fußgänger-Ampel an der EMMA und die Verbreiterung und Erneuerung der Konrad-Adenauer Straße müssen jetzt bereits Bäume gefällt werden. Weil diese Rodungen laut Gesetz nur noch bis Ende Februar möglich sind, wurde am Mittwoch mit den Arbeiten begonnen. Das führte zu Beeinträchtigungen des Verkehrs. Umleitungen waren ausgeschildert. Auch am Donnerstag werden Bäume fallen – auch im Vorgriff auf Bauabschnitte, die im Großprojekt erst später vorgesehen sind. Insgesamt werden rund um den zentralen Omnibus-Bahnhof 31 Bäume gefällt. Geplant sind als Ersatz insgesamt 66 „projektbezogene Neupflanzungen“, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Heinze versichert, dass es sich dabei nicht um kleine Setzlinge, sondern um echte Bäume handelt. „Es werden richtig große Baumgruben ausgehoben, damit die Bäume gut gedeihen.“

Ende 2022 soll dann der südliche Bereich der Konrad-Adenauer-Straße verbreitert werden. Die Bäumen in diesem Bereich müssen dafür weichen. Dieser Schritt ermöglicht es, dass die Bussteige im Umbau näher an die Häuserzeile heranrücken können, gleichzeitig aber noch Platz für Busse bleibt, die an den wartenden Bussen vorbeifahren.