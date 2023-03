Stadtteilarbeit in Remscheid Ultimatum vom Kremenholl

Nach Gesprächen mit dem IK willigte das Team ein, das Amt auf ein halbes Jahr bis zum Sommer zu verlängern, um bis dahin mit der Stadt nach einer Lösung zu suchen. „Der Oberbürgermeister hat uns versprochen, dass er mit Hochdruck an einer Lösung arbeitet“, berichtete Leitzbach. Die Kinder- und Jugendwerkstatt wurde vor nunmehr 20 Jahren gegründet, um den Kindern im Stadtteil altersgerechte Angebote anbieten zu können. Spielenachmittage, Ferienprogramme, Ausflüge. All das wurde in den vergangenen zwei Jahrzehnten von einem immer älter werdenden Team gestemmt. Rita Haindl (78), Gründungsmitglied und von Beginn an im Vorstand, sieht sich weder körperlich noch geistig länger in der Lage, als zweite Vorsitzende und Hauptverantwortliche vor Ort, das Angebot aufrechtzuerhalten. Zu zweit, maximal zu dritt werde der Spielnachmittag jeden Mittwoch am Leben gehalten. Ausflüge mit 20 bis 25 Kindern sind für sie mittlerweile kein Zuckerschlecken mehr. Gesundheitlich belastet sie dieses Ehrenamt mittlerweile sehr. Einfach habe sie sich die Entscheidung nicht gemacht, betont sie. Ihr Herz hängt sehr an diesem Projekt.