Unfall in Remscheid : Überschlag mit Ford Fiesta

Die Polizei bittet Zeugen des Unfalls, sich zu melden. Foto: dpa/Patrick Seeger

Remscheid Ein Verletzter und Schaden in Höhe von etwa 10.000 Euro – so lautet die Bilanz eines spektakulären Unfalls am Donnerstag auf der Walkürenstraße in Remscheid.

Laut Polizei befuhren ein 20-jähriger und ein 21-jähriger Remscheider mit einem Ford Fiesta gegen 5.45 Uhr die Walkürenstraße in Richtung Osterbusch.

In einer Kurve verlor der Fahrer die Kontrolle, der Wagen überschlug sich, wobei der 20-Jährige leichte Verletzungen erlitt.

Da nicht geklärt werden konnte, wer das Fahrzeug geführt hat, bei beiden Insassen jedoch der Verdacht besteht, dass sie unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen gestanden haben könnten und sie keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen konnten, wurden ihnen Blutproben entnommen.

Die Polizei sucht Zeugen: Tel. 02 02 / 284-0.

(red)