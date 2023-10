Sicherheit in Remscheid Übergriffe auf Einsatzkräfte verdoppelt

Remscheid eine sichere Stadt für Rettungs- und Einsatzkräfte? Das kommt ganz darauf an, wen man fragt. So gibt die Stadt auf Anfrage an, dass es in Remscheid im Jahr 2022 keinen nennenswerten Fall von Gewalt gegenüber einer Einsatzkraft gegeben habe. Die Zahl umfasse laut Pressesprecherin Nirogi Sujeenthiran sowohl die Feuerwehr, als auch den Rettungsdienst und den kommunalen Ordnungsdienst (KOD).