Ansichtssache Auf dem richtigen Weg, wenn auch zu langsam

Da stellt sich die Frage, was Dackel Waldi genau dazu befugt, einen göttlichen Segen zu erhalten, aber zwei sich liebende Menschen nicht. Zum Glück sehen das Vertreter der katholischen Kirchengemeinde in Remscheid ähnlich. Es gebe so etwas wie ein „persönliches Gewissen“, sagt Stadtdechant Thomas Kaster. Und das erlaube es ihm, auch gleichgeschlechtlichen Paaren den Segen Gottes zu übermitteln.