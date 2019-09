Innenstadt-Umbau in Remscheid : Tunnel bleibt Thema am Ebert-Platz

Remscheid CDU und Wählergemeinschaft wollen die Ergebnisse des gemeinsam mit Grünen und FDP beschlossenen Prüfauftrags zum Erhalt der unterirdischen Querung sehen. SPD fragt nach Planungsalternativen und Unterhaltungs-Kosten.

Ende 2022 soll der neue Ebert-Platz fertig sein. So sieht es der Zeitplan für das mit geplanten Nettokosten von 7,5 Millionen Euro größte Projekt zur Innenstadt-Revitalisierung vor. Baudezernent Peter Heinze hatte am Donnerstagabend beteiligte Architekten, Landschaftsplaner, Verkehrsgutachter und Projektsteuerer in den Stadtentwicklungsausschuss eingeladen, um der Politik den Sachstand in allen Facetten vorzustellen.