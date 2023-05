Rotarier in Lennep Tue Gutes und sprich darüber

Info

Gründung Der Rotary Club Remscheid-Lennep wurde am 6. April 1964 mit dem Einzugsgebiet Lennep, Lüttringhausen, Hückeswagen, Radevormwald, Wermelskirchen und Wipperfürth gegründet. Die Treffen der Lenneper Rotarier finden traditionell noch immer in Wermelskirchen im Hotel Am Schwanen statt.

Aktion Bei der letzten öffentlichen Aktion der Rotarier unterstützten Mitglieder den Service-Club der Lenneper Lions und sammelten im Edeka-Markt in Lennep Spenden für die Tafel.

www.remscheid-lennep.rotary.de