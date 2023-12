Entwarnung im Bergischen Land Wupperverband lässt Wasser aus Talsperren ab

Entsprechend nutze der Wupperverband die aktuelle „Trockenphase“, um Wasser aus den Retentionsbecken abfließen zu lassen und so weiteren Platz zu schaffen. Denn: Für das kommende Wochenende sind erneut teils ergiebige Regenschauer angekündigt. Zudem sei in den kommenden Tagen weiterer Nachlauf aus den Bächen und Flüssen in das Rückhaltebecken zu erwarten: „Die Gewässer haben nach wie vor hohe Pegel, denn das Wasser braucht einige Zeit, um wieder abzufließen“, so die Pressesprecherin. Dass nun also Stauraum geschaffen werde, sei eine reine Vorsichtsmaßnahme.