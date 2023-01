Politik in Remscheid Trotz Kita-Ausbau fehlen Betreuungsplätze

Remscheid · Zahlreiche neue Kindertagesstätten sind in den vergangenen Jahren in Remscheid entstanden, weitere sind in Planung oder bereits im Bau. Gleichwohl kann Remscheid den Betreuungsbedarf für Kinder im Alter bis 6 Jahren auch in diesem Jahr nicht vollständig erfüllen.

20.01.2023, 05:00 Uhr

