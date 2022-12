Feiertage in Remscheid Trotz des Kriegs Weihnachten feiern

Der Evangelische Kirchenkreis hat sich in Zusammenarbeit mit dem Ukraine-Zentrum am Hackenberg daher etwas Besonderes überlegt, damit das Fest der Liebe für die rund 1000 Geflüchteten aus der Ukraine, die seit März in Remscheid leben, ein wenig leichter werden kann. „Es gibt zu Weihnachten eine Vielzahl an unterschiedlichen Gottesdiensten in Remscheid – und einer davon wird am ersten Weihnachtstag in der Stadtkirche gefeiert“, sagt Pfarrer David Kannemann. Der Gottesdienst findet um 16 Uhr statt – und er richtet sich in erster Linie an die Menschen aus der Ukraine. „Aber natürlich sind auch alle anderen Remscheider herzlich eingeladen, dazu zu kommen“, betont Kannemann.