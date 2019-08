Remscheider Innenstadt : Trödel-Veranstalter ärgert sich über die Stadt

Innenstadt Carsten Pudel fühlt sich von der Stadt Remscheid gegängelt.

Der Veranstalter des beliebten „Klön & Klöngels“-Trödels auf dem Schützenplatz kritisiert, dass die Stadt bei ihm Regeln durchsetzen will, an die sich sonst kein Veranstalter zu halten scheint. Er plant an diesem Wochenende eine Unterschriften-Aktion. Andreas Meike vom Stadtmarketing kontert allerdings: „Es gibt keine Gleichheit im Unrecht.“

Konkret geht es dabei um die Aufstellung der Stände: Statt die Trödler wie bislang an den gepflasterten Straßen entlang aufbauen zu lassen, sollen die Stände Carsten Pudel zufolge nun vermehrt auf den Schotterplatz, so dass auch die Besucher über den staubigen Untergrund laufen müssen.

Auch die Ecke mit Hüpfburg und Essensständen muss er verschieben, um Parkflächen am Schützenhaus freizuhalten, die Carsten Pudel ein Stück weiter vorgesehen hatte. „Dadurch rutscht nun alles enger zusammen, mir geht Fläche und Aufenthaltsqualität verloren“, merkt er an. Ihn ärgert vor allem, dass sich andere Veranstalter offensichtlich nicht an die Vorgaben halten, zumindest nicht kontrolliert werden. Andreas Meike versteht das Anliegen Pudels nicht: „Wir standen am Mittwochnachmittag lange auf dem Platz zusammen. Ich dachte, wir wären uns einig geworden.“ Dass die Stadt einem Remscheider Veranstalter genauer auf die Finger schaue, verneinte Andreas Meike vehement: „Die Regeln gelten für alle.“