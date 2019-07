Südbezirk in Remscheid : Trinkwasser strömt Straße hinunter

Remscheid Im Südbezirk war ein Druckrohr durchgerostet. Die Schweißer rückten am Montag an.

Das Rauschen von Wasser. Im Sommer bei schweißtreibenden Temperaturen eigentlich ein angenehmes Geräusch. Bei Frank und Ulrike Falkenrath wirft ein Defekt an einer Wasser-Transportleitung in Berghausen jedoch bohrende Fragen auf.

In seinem Mietshaus Berghausen 17 hatte der Immobilienbesitzer zuvor im Keller Flecken festgestellt. Durch die Bodenfugen war Wasser gedrungen. Wie sich später herausstellte, hatten auch drei Hausbesitzer im benachbarten Im Mittenfeld in ihren Kellern in den vergangenen Wochen immer wieder Wasser aufwischen müssen. Nachdem Falkenrath Versorger EWR informiert hatte, wurde die Leckage mit Horch- und Messgeräten an der Kreuzung Im Mittenfeld / Berghausen schnell lokalisiert.