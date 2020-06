Wasserversorgung in Remscheid : Trinkwasser aus dem Eschbachtal

Wasserversorgung in Remscheid

Die Eschbachtalsperre war die erste Trinkwassertalsperre in Deutschland. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Eschbachtal Um die Sicherheit der Wasserversorgung langfristig zu sichern, wollen die Stadtwerke das im Jahr 2004 aufgegebene Wasserwerk an der Eschbachtalsperre wieder in Betrieb nehmen. Man rechnet mit einer Investition von 4,5 Millionen Euro.

Der Betrieb würde zu jährlichen Mehrkosten von 630.000 Euro führen. Ob der Trinkwasserpreis steigen wird, ist noch unklar. Nach der Umsetzung des Projektes will man „die Umsatz- und Kostenpositionen neu bewerten“, heißt es in einem Bericht für den Aufsichtsrat der Stadtwerke, der heute tagt. Der Umweltausschuss gab am Montag bereits grünes Licht für die Pläne.