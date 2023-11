Hoher Schaden in Remscheid Trickbetrüger erbeuten Bargeld, Schmuck und Gold

Die bislang unbekannten Täter riefen am Freitag, 17. November 2023 die 85-jährige Frau in Remscheid-Lennep an. Ein Mann gab sich als Polizeibeamter aus. Der falsche Polizist teilte der Frau mit, dass es in der Nachbarschaft zu einem Raub gekommen sei, bei dem eine Schusswaffe eingesetzt worden sei. Um die 85-Jährige zu schützen, forderte der Anrufer sie auf, Bargeld sowie Schmuck in einer Tüte vor das Haus zu legen. Ein Polizeibeamter würde die Wertsachen am Nachmittag abholen und sicher verwahren.